التضخم الأميركي يصعد 8.5 في المئة في آذار ليسجل ذروة 40 عاما

قفز تضخم ​أسعار المستهلك​ في ​الولايات المتحدة​ 8.5 في المئة على أساس سنوي، خلال آذار الماضي، صعودا من 7.9 في المئة في شباط السابق له، ليسجل ذروة 40 عاما.

وأشار مكتب الولايات المتحدة لإحصاءات العمل في بيان، إلى أن التضخم الشهري في البلاد صعد 1.2 في المئة في آذار، مقارنة بشباط السابق له.

وأسعار المستهلك المسجلة في الولايات المتحدة خلال آذار، تعتبر الأعلى منذ كانون الأول 1981، بحسب البيانات التاريخية لمؤشر أسعار المستهلك.

كانت الزيادات في مؤشرات ​البنزين​ والمأوى والطعام، هي الأكبر مساهمة في زيادة جميع العناصر المكونة لسلة المستهلك الأميركي.

وارتفعت أسعار الغذاء على أساس سنوي 8.8 في المئة، بينما ارتفعت أسعار ​الطاقة​ 32 في المئة، خصوصا ​السولار​ بنسبة 70.1 في المئة والبنزين 48.3 في المئة.