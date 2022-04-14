اقتصاد

رئيس ديوان المحاسبة الروسي كشف عن التوقعات الاقتصادية لروسيا لـ2022

صورة Maya Nader Maya Nader أرسل بريدا إلكترونيا منذ 12 ساعة
0 39 أقل من دقيقة

ذكر رئيس ديوان ​المحاسبة​ الروسي، أليكسي كودرين، أن “​الاقتصاد الروسي​ سينكمش بأكثر من 10% في العام 2022، مما سيؤثر على ​الميزانية​ الفدرالية وميزانية الأقاليم في البلاد”، لافتاً إلى أن “الآن وزارة المالية ووزارة التنمية الاقتصادية تقومان بتقييم توقعات حدوث انخفاض في الناتج المحلي الإجمالي هذا العام”.

وأشار خلال عرضه تقريرا عن أداء الديوان في 2021 أمام لجنة الموازنة في مجلس الاتحاد الروسي، إلى “اننا نتفهم جميعا أن هذا سيؤثر على ميزانياتنا وإيرادات الميزانية وتنفيذ قوانين الميزانية التي اعتمدتها جميع الكيانات المكونة لروسيا”.

وفي ظل التوقعات بتراجع الاقتصاد الروسي، هذا العام تقوم وزارة المالية الروسية بالفعل بإعادة توزيع النفقات ضمن الميزانية، بحسب كودرين، وقال إنه “سيتعين علينا هذا العام العمل بجدية أكبر، بما في ذلك مراقبة هذه المسائل (إعادة توزيع النفقات)”.

صورة Maya Nader Maya Nader أرسل بريدا إلكترونيا منذ 12 ساعة
0 39 أقل من دقيقة
صورة Maya Nader

Maya Nader

مقالات ذات صلة

ميقاتي في اطلاق “الاطار الاستراتيجي لعمل الامم المتحدة في لبنان”: للعمل من أجل الاستثمار في التنمية

منذ 9 ساعات

￼    ￼خطة التعافي

منذ 10 ساعات

￼    ￼كنعان: نحن لم نفهم حتى اليوم كيف وزعت الحكومة الخسائر وحددتها

منذ 12 ساعة

فضل الله: «الكابيتال كونترول» يحتاج إلى تعديلات

منذ 13 ساعة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى