رئيس ديوان المحاسبة الروسي كشف عن التوقعات الاقتصادية لروسيا لـ2022

ذكر رئيس ديوان ​المحاسبة​ الروسي، أليكسي كودرين، أن “​الاقتصاد الروسي​ سينكمش بأكثر من 10% في العام 2022، مما سيؤثر على ​الميزانية​ الفدرالية وميزانية الأقاليم في البلاد”، لافتاً إلى أن “الآن وزارة المالية ووزارة التنمية الاقتصادية تقومان بتقييم توقعات حدوث انخفاض في الناتج المحلي الإجمالي هذا العام”.

وأشار خلال عرضه تقريرا عن أداء الديوان في 2021 أمام لجنة الموازنة في مجلس الاتحاد الروسي، إلى “اننا نتفهم جميعا أن هذا سيؤثر على ميزانياتنا وإيرادات الميزانية وتنفيذ قوانين الميزانية التي اعتمدتها جميع الكيانات المكونة لروسيا”.

وفي ظل التوقعات بتراجع الاقتصاد الروسي، هذا العام تقوم وزارة المالية الروسية بالفعل بإعادة توزيع النفقات ضمن الميزانية، بحسب كودرين، وقال إنه “سيتعين علينا هذا العام العمل بجدية أكبر، بما في ذلك مراقبة هذه المسائل (إعادة توزيع النفقات)”.