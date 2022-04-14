فضل الله: «الكابيتال كونترول» يحتاج إلى تعديلات

رأى عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب حسن فضل الله، أنّ مشروع الحكومة لـ«الكابيتال كونترول» يحتاج إلى تعديلات أساسية، خصوصاً لجهة توفير مظلّة حماية قانونية للمودعين.

وقال، في مستهلّ جلسة اللجان النيابية المشتركة التي تدرس مشروع قانون «الكابيتال كونترول»، إنّ موقف الكتلة المبدئي «مع إقرار القانون، إذا تمّ الأخذ بالتعديلات، لأنّ الكثير من بنود المشروع تتطلّب إجراء تعديلات عليها»، مشيراً إلى أنّ «صرخة المودعين محقّة، لأن لا ثقة لديهم بإجراءات الحكومة وبالمصارف».