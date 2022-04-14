مال وإستثمار

المغرب يتوقع زيادة 2,5 مليار دولار في فاتورة الوقود هذا العام

صورة Maya Nader Maya Nader أرسل بريدا إلكترونيا منذ 16 ساعة
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نقلت وكالة #المغرب العربي للأنباء عن أكبر مسؤول بقطاع #الكهرباء قوله إنّ فاتورة مشتريات الطاقة والمحروقات سترتفع بأكثر من 25 مليار درهم (2,56 مليار دولار) في عام 2022 مقارنة بعام 2021.

وقال عبد الرحيم الحافيظي المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء في كلمة أمام البرلمان: “يقدّر أن تبلغ فاتورة شراء المحروقات والكهرباء برسم سنة 2022 نحو 47,7 مليار درهم”.

وأضاف متحدثاً أمام لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة أنّ هذا يأتي مقابل 21 مليار درهم (2,16 مليار دولار) في المتوسط خلال السنوات الأربع الماضية.

وتابع أنّ المحروقات ستشكّل نسبة كبيرة من كلفة إنتاج الكهرباء، إذ من المنتظر أن تصل إلى 64 في المئة في 2022 ارتفاعاً من 44 في المئة في 2021.

صورة Maya Nader Maya Nader أرسل بريدا إلكترونيا منذ 16 ساعة
0 31 أقل من دقيقة
صورة Maya Nader

Maya Nader

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