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الجمارك الإيرانية: حجم التجارة مع دول الجوار بلغ 100 مليون طن بقيمة 51 مليار دولار خلال العام الماضي

صورة Maya Nader Maya Nader أرسل بريدا إلكترونيا منذ 19 ساعة
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كشف المدير العام للجمارك الإيرانيّة، علي رضا مقدسي، أنّ “تجارة البلاد مع الجيران في العام الإيراني الماضي شهد نموًّا بنسبة 23% في الوزن و43% في القيمة”، مركّزًا على أنّ “سياسة الحكومة الإيرانيّة القائمة على تعزيز العلاقات مع دول المنطقة خاصّةً جيرانها، ساهمت في نموّ التّجارة”.

وأوضح في تصريح، أنّه “تمّ تبادل 100 مليون و131 ألف طن من البضائع بقيمة 51 مليارًا و875 مليون دولار، في العام الإيراني الماضي مع الدول المجاورة، منها 75 مليونًا و445 ألف طن بقيمة 26 مليارًا و29 مليون دولار حصّة إيران من الصّادرات إليها”. وذكر أنّه “تمّ تصدير السّلع الإيرانيّة إلى مختلف الدّول بما فيها ​العراق​ و​تركيا​ و​الإمارات​ و​أفغانستان​ و​باكستان​، حيث بلغت قيمة الصّادرات إلى العراق 8 مليارات و900 مليون دولار، مسجّلًا بذلك نموًّا بنسبة 21 في المئة، وقيمة الصّادرات إلى تركيا بلغت 6 مليارات و100 مليون دولار”.

صورة Maya Nader Maya Nader أرسل بريدا إلكترونيا منذ 19 ساعة
0 37 دقيقة واحدة
صورة Maya Nader

Maya Nader

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