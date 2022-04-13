مال وإستثمار

“ميتا”: سنبدأ تجارب لبيع أصول وخدمات رقمية عبر “ميتافيرس”

صورة Maya Nader Maya Nader أرسل بريدا إلكترونيا منذ 20 ساعة
0 44 أقل من دقيقة

أعلنت شركة “ميتا بلاتفورمز”، مالكة منصّة “​فيسبوك​” أنَّها ستبدأ تجريب أدوات تجاريّة لبيع أصول وخدمات رقميّة، من خلال منصّتها الاجتماعية “هورايزن وورلدز”، المعتمدة على الواقع الافتراضي، وهي جزء أساسي من خطتها لعالم “ميتافيرس”.

ولفتت، في بيان، إلى أنَّ “الأدوات ستكون متاحة مبدئيًا لمجموعة منتقاة بعناية من المستخدمين، الذين ينشئون أماكن وألعابًا وإكسسوارات موضة افتراضية، من خلال منصّة الشركة التي تعتمد على تقديم تجربة تشعر المستخدم بالحضور الذاتيّ فيها، والتي يمكن الوصول إليها عبر أجهزة الواقع الافتراضي، التي توضع على الرأس”.

صورة Maya Nader Maya Nader أرسل بريدا إلكترونيا منذ 20 ساعة
0 44 أقل من دقيقة
صورة Maya Nader

Maya Nader

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