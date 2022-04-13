صناعة

ارتفاع مؤشر الإنتاج الصناعي في تركيا 4,4 بالمئة في شباط الماضي

صورة Maya Nader Maya Nader أرسل بريدا إلكترونيا منذ 21 ساعة
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أعلنت هيئة الإحصاء التركيّة، أنّ “مؤشّر ​الإنتاج الصناعي​ في ​تركيا​ خلال شباط الماضي، ارتفع 4,4 بالمئة، و13,4 على أساس سنوي”.

وأوضحت في معطياتها، أنّ “على أساس سنوي، صعد مؤشّر قطاع التعدين والمناجم الفرعي بنسبة 16,1 بالمئة، والصّناعات التّحويليّة 14,4 بالمئة، وإنتاج وتوزيع الكهرباء و​الغاز​ والبخار وتكييف الهواء بنسبة 4,9 بالمئة”.

ومؤشّر الإنتاج الصناعي هو مؤشّر يقيس إجمالي حجم الإنتاج الصناعي في الدّولة، بغضّ النّظر عن قيمته السعريّة، ويُعتبر مؤشّرًا رائدًا للنّاتج المحلّي الإجمالي.

صورة Maya Nader Maya Nader أرسل بريدا إلكترونيا منذ 21 ساعة
0 49 أقل من دقيقة
صورة Maya Nader

Maya Nader

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