ارتفاع مؤشر الإنتاج الصناعي في تركيا 4,4 بالمئة في شباط الماضي

أعلنت هيئة الإحصاء التركيّة، أنّ “مؤشّر ​الإنتاج الصناعي​ في ​تركيا​ خلال شباط الماضي، ارتفع 4,4 بالمئة، و13,4 على أساس سنوي”.

وأوضحت في معطياتها، أنّ “على أساس سنوي، صعد مؤشّر قطاع التعدين والمناجم الفرعي بنسبة 16,1 بالمئة، والصّناعات التّحويليّة 14,4 بالمئة، وإنتاج وتوزيع الكهرباء و​الغاز​ والبخار وتكييف الهواء بنسبة 4,9 بالمئة”.

ومؤشّر الإنتاج الصناعي هو مؤشّر يقيس إجمالي حجم الإنتاج الصناعي في الدّولة، بغضّ النّظر عن قيمته السعريّة، ويُعتبر مؤشّرًا رائدًا للنّاتج المحلّي الإجمالي.