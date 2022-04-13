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“بلومبيرغ”: توريد الفحم الروسي إلى الصين قد يزداد بمقدار 30% العام الحالي

صورة Maya Nader Maya Nader أرسل بريدا إلكترونيا منذ 22 ساعة
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نقلت وكالة “بلومبرغ”، عن محلّلي مصرف “Morgan Stanley”، بأنّ حجم إمدادات ​الفحم​ الروسي إلى ​الصين​ قد يزداد العام الحالي، بمقدار 30% ليصل 71 مليون طن.

وأوضح المحلّلون أنّ من الممكن أن تحصل الصين على الفحم الّذي كان مخصّصًا في البداية توريده إلى ​اليابان​. كما يعتقدون أنّ روسيا على الأرجح لن تحوّل صادرات الفحم المخصّصة للسّوق الأوروبيّة، إلى ​آسيا​.

وعبّروا عن اعتقادهم أنّ بالرّغم من أنّ روسيا لن تتمكّن من زيادة صادرات ​الوقود​ عبر السكك الحديدية بسرعة، فإنّ الفحم الإضافي قد يصل إلى ميناء تانشان الصيني بحرًا، الأمر الّذي سيساعد الصين في تعويض الإمدادات من إندونيسيا.

صورة Maya Nader Maya Nader أرسل بريدا إلكترونيا منذ 22 ساعة
0 46 أقل من دقيقة
صورة Maya Nader

Maya Nader

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