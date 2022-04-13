“بلومبيرغ”: توريد الفحم الروسي إلى الصين قد يزداد بمقدار 30% العام الحالي

نقلت وكالة “بلومبرغ”، عن محلّلي مصرف “Morgan Stanley”، بأنّ حجم إمدادات ​الفحم​ الروسي إلى ​الصين​ قد يزداد العام الحالي، بمقدار 30% ليصل 71 مليون طن.

وأوضح المحلّلون أنّ من الممكن أن تحصل الصين على الفحم الّذي كان مخصّصًا في البداية توريده إلى ​اليابان​. كما يعتقدون أنّ روسيا على الأرجح لن تحوّل صادرات الفحم المخصّصة للسّوق الأوروبيّة، إلى ​آسيا​.

وعبّروا عن اعتقادهم أنّ بالرّغم من أنّ روسيا لن تتمكّن من زيادة صادرات ​الوقود​ عبر السكك الحديدية بسرعة، فإنّ الفحم الإضافي قد يصل إلى ميناء تانشان الصيني بحرًا، الأمر الّذي سيساعد الصين في تعويض الإمدادات من إندونيسيا.