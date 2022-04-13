اقتصاد

￼    ￼الموازنة قيد البحث

صورة Maya Nader Maya Nader أرسل بريدا إلكترونيا منذ 21 ساعة
0 50 أقل من دقيقة

عقدت لجنة المال والموازنة النيابية جلسة امس لاستكمال درس مواد مشروع قانون موازنة 2022. وطالبت اللجنة الحكومة باحالة الضرائب بقانون شامل منفصل عن قانون الموازنة، وفق رؤية مالية واجتماعية واضحة، بحسب المادة 81 من الدستور. وقررت اللجنة دعوة الحكومة الى اجتماع مخصص لسعر الصرف المعتمد في الموازنة، لمعالجة الاختلالات الحاصلة في بنية موازنة 2022. وفي هذا السياق، لفت رئيس اللجنة النائب ابرهيم كنعان إلى أن “مخالفة الحكومات الدستور مستمرة في قوانين الموازنة منذ التسعينات، وحان الوقت أن تتوقف هذه الممارسة، والتي دفع ثمنها الشعب اللبناني غاليا”.

صورة Maya Nader Maya Nader أرسل بريدا إلكترونيا منذ 21 ساعة
0 50 أقل من دقيقة
صورة Maya Nader

Maya Nader

مقالات ذات صلة

￼    ￼إطلاق رجا سلامة

منذ 21 ساعة

￼    ￼جمعية المودعين تحذّر

منذ 22 ساعة

أزمة الطحين تنفرج

منذ 22 ساعة

الجمارك الإيرانية: حجم التجارة مع دول الجوار بلغ 100 مليون طن بقيمة 51 مليار دولار خلال العام الماضي

منذ يومين

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى