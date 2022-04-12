غاز ونفط

النفط يرتفع بعد تخفيف قيود كوفيد في شنغهاي

صورة Maya Nader Maya Nader أرسل بريدا إلكترونيا منذ 19 دقيقة
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ارتفعت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، مع تراجع المخاوف بشأن الطلب في الصين بعد أن خففت شنغهاي بعض القيود المتعلقة بانتشار وباء كوفيد-19، فيما حذرت منظمة “أوبك” من أنه سيكون من المستحيل زيادة الانتاج بما يكفي لتعويض خسارة إمدادات النفط الروسي.

وارتفع سعر خام برنت في العقود الآجلة 2.98 دولار أو3.03% ليستقر عند 101.46 دولار للبرميل، بينما زاد خام غرب تكساس الوسيط 3 دولارات أو 3.18% إلى 97.29 دولار للبرميل بحول الساعة 06:40 بتوقيت غرينتش.

وكان الخامان انخفضا بحدود 4% عند الإغلاق يوم الاثنين، وفقا لرويترز.

وقالت شنغهاي يوم الاثنين إن أكثر من 7 آلاف منطقة سكنية اعتبرت منخفضة الخطورة إذ لم تسجل بها أي إصابات جديدة لمدة 14 يوما وتقرر الأحياء أي منها سترفع عنه القيود.

وقالت الباحثة فاندانا هاري إن الرفع الجزئي للقيود في شنغهاي أدى إلى تخفيف الضغوط الناجمة عن المخاوف بشأن الطلب على النفط في الصين.

صورة Maya Nader Maya Nader أرسل بريدا إلكترونيا منذ 19 دقيقة
0 10 دقيقة واحدة
صورة Maya Nader

Maya Nader

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