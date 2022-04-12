أسعار الذهب في مصر شهدت إرتفاعاً كبيراً حيث قفزت الأسعار مرتين في أقل من ساعة

شهدت أسعار ​الذهب​ في ​مصر​، ارتفاعاً كبيراً بالتوازي مع أسعار الذهب اليوم عالمياً، حيث قفزت الأسعار مرتين في أقل من ساعة، حيث تخطى الذهب عيار 21 الألف جنيه بدون المصنعية، وذلك بالتوازي مع أسعار الذهب في المعاملات الفورية بالبورصة العالمية، بحسب موقع “المصري اليوم”.

وسجل سعر الذهب عيار 24 قيرط، 1157 جنيها وكان يسجل الأحد 1138.65 جنيه، كما سجل سعر الذهب عيار 21 قيرط، 1013 جنيها، وكان يسجل الأحد، 996.55 جنيه، وسجل سعر الذهب عيار 18 قيرط، 868 جنيها وكان يسجل الأحد، 854.45 جنيه.

وإرتفعت أسعار الذهب في مصر بشكل لم تشهده في البلاد في تاريخها