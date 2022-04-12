ميقاتي وخليل وقعا قرارا يقضي بسحب 15 مليون دولار استثنائيا من حسابات السحب الخاصة بلبنان لتأمين القمح

أفادت معلومات لقناة الـLBCI، بأن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزير المال يوسف خليل وقعا على قرارا يقضي بسحب 15 مليون دولار في شكل استثنائي من حسابات السحب الخاصة بلبنان اي ما يعرف بالـsdr لتأمين حاجة السوق الطارئة من القمح”.

وأعلن وكيل المطاحن في الجنوب علي رمال، أن “حلحلة ولو جزئية، في موضوع الطحين، ستحصل خلال الساعات الـ 48 المقبلة، بعد جهد رئيس مجلس النواب نبيه بري المتواصل، والذي أثمر مشكورا بالأفراج عن رئيس مجلس إدارة شركة مطاحن التاج بول منصور. وعليه فإن شركة مطاحن التاج، وشركة مطاحن الدورة ستعاودان انتاجهما خلال الساعات الـ 48 المقبلة، ما سيخفف من وتيرة الأزمة في انتظار جهد الرئيس بري المتواصل لحل موضوع الاعتمادات في القريب العاجل”.

وكان قد أشار وزير الإقتصاد أمين سلام في بيان أنه “ننتظر من مصرف لبنان صرف الإعتمادات اللازمة لدعم القمح تلبية لحاجة السوق ولاستمرار تأمين الرغيف الى اللبنانيين، وقد أجرينا لهذه الغاية الإتصالات اللازمة مع ميقاتي والحاكم، بغية التسريع في الآلية اللازمة لدعم الكميات الموجودة وإدخال الشحنات الجديدة. ونأمل في أن تتحقق صباح غد الثلاثاء حفاظا على الأمن الغذائي للبنانيين”.

وتابع البيان: “أعلن وكيل المطاحن في الجنوب علي رمال أن حلحلة ولو جزئية في موضوع الطحين ستحصل خلال 48 ساعة القادمة وذلك بعد جهد الرئيس نبيه بري المتواصل والذي اثمر مشكورا بالإفراج عن رئيس مجلس ادارة شركة مطاحن التاج السيد بول منصور وعليه فإن شركة مطاحن التاج وشركة مطاحن الدورة ستعاود انتاجها خلال 48 ساعة مما سيخفف من وتيرة الأزمة بإنتظار جهد الرئيس بري المتواصل لحل موضوع الإعتمادات في القريب العاجل. وكان رئيس تجمع نقابة اصحاب الافران المستقلة والباتيسري والحلويات رياض السيد قد اعلن في بيان، ان “الافران لم يعد لديها كميات من الطحين للاستمرار في انتاج الخبز بسبب عدم تسديد ثمن القمح المستورد من قبل مصرف لبنان “. وقال:” من ابرز الافران التي ستتوقف افران كبيرة منتشرة على جميع الاراضي اللبنانية، بالاضافة الى افران اخرى في الجنوب والبقاع والشمال”.

واكد ان “قطاع الافران يعاني من مصاعب ومشاكل كثيرة والاوضاع فيه تسير من سيىء الى اسوأ بعد فقدان مادة الطحين”، وطالب “جميع المسؤولين كافة بالعمل على ايجاد الحل المناسب لتامين الطحين باسرع وقت ممكن”.