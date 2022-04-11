بريطانيا ستواجه أكبر انخفاض بمستويات المعيشة منذ الخمسينات

أظهر تقرير صادر عن مركز المملكة المتحدة لأبحاث الاقتصاد والأعمال (CEBR)، أنّ ​بريطانيا​ ستواجه أكبر انخفاض في مستويات المعيشة منذ الخمسينات، كما ستجعل أزمة الطاقة الحالية، جميع المواطنين البريطانيين أفقر في الأشهر المقبلة.

ولاحظ الباحثون انخفاضًا بنسبة 3% في الدخل الحقيقي المتاح للأسر المعيشية، خلال عام 2022، وهو ما يعادل خسارة 2320 جنيهًا إسترلينيًا (3 آلاف دولار) لكل أسرة، مما يؤدي إلى أكبر انخفاض في مستويات المعيشة منذ الخمسينيات، كما تقدر “CEBR”، أن الإنفاق الاستهلاكي سيضعف في الأشهر المقبلة، في حين أن عدد الشركات المعسرة قد بدأ بالفعل في الارتفاع.