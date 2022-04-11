أساسياقتصاد

بريطانيا ستواجه أكبر انخفاض بمستويات المعيشة منذ الخمسينات

صورة Maya Nader Maya Nader أرسل بريدا إلكترونيا منذ ساعتين
0 22 أقل من دقيقة

أظهر تقرير صادر عن مركز المملكة المتحدة لأبحاث الاقتصاد والأعمال (CEBR)، أنّ ​بريطانيا​ ستواجه أكبر انخفاض في مستويات المعيشة منذ الخمسينات، كما ستجعل أزمة الطاقة الحالية، جميع المواطنين البريطانيين أفقر في الأشهر المقبلة.

ولاحظ الباحثون انخفاضًا بنسبة 3% في الدخل الحقيقي المتاح للأسر المعيشية، خلال عام 2022، وهو ما يعادل خسارة 2320 جنيهًا إسترلينيًا (3 آلاف دولار) لكل أسرة، مما يؤدي إلى أكبر انخفاض في مستويات المعيشة منذ الخمسينيات، كما تقدر “CEBR”، أن الإنفاق الاستهلاكي سيضعف في الأشهر المقبلة، في حين أن عدد الشركات المعسرة قد بدأ بالفعل في الارتفاع.

صورة Maya Nader Maya Nader أرسل بريدا إلكترونيا منذ ساعتين
0 22 أقل من دقيقة
صورة Maya Nader

Maya Nader

مقالات ذات صلة

الأسهم القطرية بلغت مستوى قياسيًا بارتفاع بنسبة 3.1%

منذ 6 ساعات

السلطات الكويتية ترفع سعر نفطها الخام لآسيا إلى مستويات قياسية

منذ 9 ساعات

إحتياطات مصر الأجنبية تراجعت 4 مليارات دولار في آذار

منذ 9 ساعات

￼￼    ￼￼￼￼￼«عقد الاستقراض»

منذ 11 ساعة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى