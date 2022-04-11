إحتياطات مصر الأجنبية تراجعت 4 مليارات دولار في آذار

تراجعت احتياطات مصر الأجنبية، بمقدار 4 مليارات دولار خلال آذار الماضي، مدفوعة بتأثيرات سلبية تسببت بها الحرب الروسية على ​أوكرانيا​، وتخارج ​استثمارات​ أجنبية من أدوات الدين المصرية.

وأوضح ​البنك المركزي المصري​ في بيان، أن “احتياطات ​النقد الأجنبي​ سجلت 37.082 مليار دولار بنهاية آذارالماضي، من 40.99 مليارا في الشهر السابق له”، لافتاً إلى أنه “استخدم جزءا من الاحتياطي لتغطية احتياجات السوق من النقد الأجنبي وتغطية تخارج ​استثمارات الأجانب​ والمحافظ الدولية، “وكذلك لضمان ​استيراد​ سلع استراتيجية، وسداد التزامات دولية خاصة بالمديونية”.

وذكر، أنه “على الرغم من التغيير في الاحتياطي الذي حدث خلال آذار الماضي، فإنه ما يزال قادرا على تغطية أكثر من 5 أشهر من ​الواردات​ السلعية”. وفي 30 آذار الماضي، وأوردت وكالة الأنباء السعودية “واس”، أن “السعودية أودعت مبلغ 5 مليارات دولار لدى البنك المركزي المصري”، واعتبرت الوديعة “تأكيد لتميز الصلات الثنائية بين البلدين والشعبين، في جميع المجالات وعلى كل المستويات، واستمرار من السعودية ضمن الجهود الحثيثة ودورها الريادي الدائم، في دعم مصر”.