إيلون ماسك تراجع عن الانضمام إلى مجلس إدارة “تويتر”

أعلن المدير العام لشبكة “تويتر” باراغ أغراوال، أنّ “رئيس شركتيّ “تيسلا” و”سبايس اكس” الملياردير الأميركي إيلون ماسك، تراجع عن فكرة الانضمام إلى مجلس إدارة “تويتر” التي اشترى حصة فيها الأسبوع الماضي.

وأوضح في رسالة موجهة إلى موظفي “تويتر” نشرها عبر المنصة، أنّ “انضمام إيلون ماسك إلى مجلس الإدارة كان يُفترض أن يدخل رسميًا حيز التنفيذ في التاسع من نيسان، لكن إيلون أبلغنا صباح الاثنين أنه لن ينضم إلى المجلس”، مشيرًا إلى أنّه “لطالما قدّرنا ونقدّر مشاركة المساهمين لدينا، سواء كانوا أعضاء في مجلسنا أم لا. إيلون هو أكبر المساهمين لدينا وسنبقى منفتحين على مشاركته”.

وكان إيلون ماسك، أثرى أثرياء العالم، أعلن مطلع الشهر الحالي استحواذه على حصة نسبتها 9,2 % من رأسمال تويتر ليصبح تاليا المساهم الأكبر في الشركة.