مال وإستثمار

“آس أند بي” خفضت تصنيف روسيا بالنسبة لمدفوعات العملات الأجنبية إلى مستوى “التخلف عن السداد الانتقائي”

صورة Maya Nader Maya Nader أرسل بريدا إلكترونيا منذ 11 ساعة
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خفّضت وكالة التّصنيف المالي “آس أند بي غلوبال رايتينغز” (S&P Global Ratings)، تصنيف ​روسيا​ بالنّسبة لمدفوعات العملات الأجنبيّة إلى مستوى “التخلّف عن السّداد الانتقائي”، بعد أن سدّدت ​موسكو​ ب​الروبل​ ديونًا ب​الدولار​ في وقت سابق من هذا الأسبوع.

وأوضحت في بيان، أنّ تصنيف الوكالة بالنّسبة للمدفوعات بالعملات الأجنبية مثل الدولار انخفض إلى “اس دي” (SD)، بينما بقي الّتصنيف عند “سي سي” (CC) للمدفوعات بالرّوبل. وأشارت إلى “أنّنا لا نعتقد أنّ المستثمرين سيكونون قادرين على تحويل مدفوعات الرّوبل هذه إلى دولارات معادلة للمبالغ المستحقّة في الأصل، أو أنّ الحكومة ستحوّل هذه المدفوعات خلال فترة السّماح البالغة 30 يومًا”.

مع الإشارة إلى أنّه ليس هناك سوى درجة واحدة أقل من “اس دي” (SD) على مقياس الوكالة، وهي الدرجة “دي” (D)، للتخلّف عن السّداد.

صورة Maya Nader Maya Nader أرسل بريدا إلكترونيا منذ 11 ساعة
0 37 أقل من دقيقة
صورة Maya Nader

Maya Nader

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