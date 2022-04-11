المركزي السعودي يعلن عن قرار يطال الحسابات البنكية “أونلاين”

كشفت مصادر لصحيفة “عكاظ” السعودية أن البنك المركزي السعودي وجه البنوك والمصارف بمنع إتاحة فتح حسابات للأفراد أو المؤسسات عن طريق الأونلاين ابتداء من يوم الأحد القادم. ووفقا للمصادر فإن فتح الحسابات الجديدة يمكن فقط عن طريق فروع البنوك.

كذلك قرر البنك المركزي أن يكون حد التحويل اليومي عن طريق الخدمات الإلكترونية لجميع شرائح عملاء البنوك هو 60,000 ريال (حوالي 16 ألف دولار). وحدد بأن العملاء غير السعوديين لن يتمكنوا من إضافة المستفيدين عن طريق الخدمات الالكترونية ويمكن إضافة المستفيدين عن طريق الفرع فقط.

ونص القرار الجديد على أن حوالات نظام سريع بين البنوك تبقى لمدة ساعتين في بنك المحول، والحوالات الدولية تبقى في بنك المحول لمدة 24 ساعة. وجاء ذلك بناء على ازدياد حالات الاحتيال وتنوع أساليبها ومن ضمنها، انتحال الشخصية، والاستثمار الوهمي، والتوظيف الوهمي، وصفحات إلكترونية وهمية ومدارس تعليم القيادة واستغلال الصلاحيات.