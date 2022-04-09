مال وإستثمار

الدينار التونسي بأدنى مستوى مقابل الدولار في 3 سنوات

صورة Maya Nader Maya Nader أرسل بريدا إلكترونيا منذ ساعتين
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أظهرت أرقام البنك المركزي التونسي هبوط الدينار، الجمعة، إلى أدنى مستوى له مقابل الدولار الأميركي في ثلاث سنوات، متجاوزا ثلاثة دنانير للدولار الواحد.

وكشفت الأرقام عن تداول الدولار مقابل 3.003 دينار. ويهدد تراجع الدينار التونسي بتآكل احتياطات البلاد من النقد الأجنبي خلال أزمة مالية حادة تواجهها البلاد.

ومن المقرر أن يتوجه وفد تونسي إلى واشنطن هذا الشهر لإجراء محادثات مع صندوق النقد الدولي. وتأمل تونس التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد مقابل تنفيذ إصلاحات لتجنب انهيار ماليتها العامة.

صورة Maya Nader Maya Nader أرسل بريدا إلكترونيا منذ ساعتين
0 26 أقل من دقيقة
صورة Maya Nader

Maya Nader

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