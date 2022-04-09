اقتصاد

التضخم في البرازيل يسجل أعلى مستوياته في 28 عامًا

صورة Maya Nader Maya Nader أرسل بريدا إلكترونيا منذ 4 ساعات
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ارتفع معدل التضخم في البرازيل لأعلى مستوى في 28 عامًا، بفعل ارتفاع تكاليف الوقود وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية.

وكشفت وكالة الإحصاءات الحكومية البرازيلية، أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 1.62% في مارس الماضي على أساس سنوي، متجاوزًا التوقعات البالغة 1.3% ومسجلًا أعلى مستوياته منذ عام 1994.

وعلى أساس سنوي، سجل التضخم في البرازيل مستوى 11.30% في آذار الماضي مقابل 10.54% في شباط الماضي، ومبتعدًا كثيرًا عن مستهدف البنك المركزي البالغ 3.5%. وتعرضت معظم فئات السلع والخدمات للارتفاع في البرازيل خلال الشهر الماضي، بقيادة تكاليف النقل التي صعدت 3% مع ارتفاع الوقود، والغذاء والمشروبات التي زادت 2.4%. وكان البنك المركزي في البرازيل قد رفع معدل الفائدة إلى 11.75% مقارنة بمستوى قياسي متدنٍ عند 2% في آذار 2021، في مسعى لوقف تسارع التضخم في البلاد.

صورة Maya Nader Maya Nader أرسل بريدا إلكترونيا منذ 4 ساعات
0 24 أقل من دقيقة
صورة Maya Nader

Maya Nader

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