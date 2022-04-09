التضخم في البرازيل يسجل أعلى مستوياته في 28 عامًا

ارتفع معدل التضخم في البرازيل لأعلى مستوى في 28 عامًا، بفعل ارتفاع تكاليف الوقود وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية.

وكشفت وكالة الإحصاءات الحكومية البرازيلية، أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 1.62% في مارس الماضي على أساس سنوي، متجاوزًا التوقعات البالغة 1.3% ومسجلًا أعلى مستوياته منذ عام 1994.

وعلى أساس سنوي، سجل التضخم في البرازيل مستوى 11.30% في آذار الماضي مقابل 10.54% في شباط الماضي، ومبتعدًا كثيرًا عن مستهدف البنك المركزي البالغ 3.5%. وتعرضت معظم فئات السلع والخدمات للارتفاع في البرازيل خلال الشهر الماضي، بقيادة تكاليف النقل التي صعدت 3% مع ارتفاع الوقود، والغذاء والمشروبات التي زادت 2.4%. وكان البنك المركزي في البرازيل قد رفع معدل الفائدة إلى 11.75% مقارنة بمستوى قياسي متدنٍ عند 2% في آذار 2021، في مسعى لوقف تسارع التضخم في البلاد.