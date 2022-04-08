IATA تكشف عودة الطلب القوى على الطيران مع رفع معظم الحكومات لقيود السفر

أعلن الاتحاد الدولي للنقل الجوي، IATA، أن السفر الجوي سجل انتعاشًا قويًا في فبراير 2022 مقارنةً بشهر يناير 2022، حيث خفت التأثيرات المرتبطة بـأوميكرون خارج آسيا ولم يكن للحرب في أوكرانيا، التي بدأت في 24 فبراير، تأثير كبير على مستويات حركة المرور.

وأكد الاتحاد الدولي للنقل الجوي، نعود إلى مقارنات حركة المرور على أساس سنوي، بدلاً من المقارنات مع فترة 2019 ما لم يُذكر خلاف ذلك نظرًا لقاعدة حركة المرور المنخفضة في عام 2021، حيث تظهر بعض الأسواق معدلات نمو عالية جدًا على أساس سنوي، حتى لو كان حجم هذه الأسواق لا يزال أصغر بكثير مما كان عليه في عام 2019.

وأكدت الاياتا ارتفاع إجمالي حركة المرور في فبراير 2022 “مُقاسًا بإيرادات الركاب بالكيلومترات” بنسبة 115.9٪ مقارنة بشهر فبراير 2021، وهذا تحسن عن يناير 2022، الذي ارتفع بنسبة 83.1٪ مقارنة بشهر يناير 2021، وبالمقارنة مع فبراير 2019 ، كانت حركة المرور بانخفاض 45.5٪.

وارتفعت حركة المرور المحلية في فبراير 2022 بنسبة 60.7٪ مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بناءً على زيادة بنسبة 42.6٪ في يناير 2022 مقارنة بشهر يناير 2021، وكان هناك تباين كبير في الأسواق التي تتبعها IATA، كانت الحركة المحلية في فبراير 21.8٪ أقل من أحجام فبراير 2019.

كما ارتفعت RPKs الدولية بنسبة 256.8٪ مقارنة بشهر فبراير 2021 ، لتحسن من زيادة قدرها 165.5٪ على أساس سنوي في يناير 2022 مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق و تحسن أداء جميع المناطق مقارنة بالشهر السابق، وفي فبراير 2022، انخفضت RPKs الدولية بنسبة 59.6٪ مقارنة بالشهر نفسه من عام 2019.

وأضاف الاتحاد “إن الانتعاش في السفر الجوي يكتسب قوة حيث ترفع الحكومات في أجزاء كثيرة من العالم قيود السفر، وقال ويلي والش، مدير اتحاد النقل الجوي الدولي (IATA)، إن الدول التي تستمر في محاولة تأمين المرض، بدلاً من إدارته، كما نفعل مع الأمراض الأخرى، تخاطر بفقدان الفوائد الاقتصادية والاجتماعية الهائلة التي ستجلبها استعادة الاتصال الدولي.

وعن أسواق الركاب الدولية أفادت الاياتا أن شهدت شركات النقل الأوروبية ارتفاعًا في حركة المرور في فبراير بنسبة 380.6٪ مقارنة بشهر فبراير 2021، وتحسنًا عن الزيادة بنسبة 224.3٪ في يناير 2022 مقارنة بالشهر نفسه في عام 2021، وارتفعت السعة بنسبة 174.8٪، وارتفع عامل الحمولة بمقدار 30.3 نقطة مئوية إلى 70.9٪.

كما حققت شركات الطيران في آسيا والمحيط الهادئ زيادة بنسبة 144.4٪ في حركة المرور في فبراير مقارنة بشهر فبراير 2021، بزيادة إلى حد ما عن زيادة 125.8٪ المسجلة في يناير 2022 مقابل يناير 2021. وارتفعت السعة بنسبة 60.8٪ وارتفع عامل الحمولة بنسبة 16.1 نقطة مئوية إلى 47.0٪. الأدنى بين المناطق.

وارتفعت حركة خطوط الطيران في الشرق الأوسط بنسبة 215.3٪ في فبراير مقارنة بشهر فبراير 2021 ، بزيادة كبيرة مقارنة بزيادة قدرها 145.0٪ في يناير 2022 ، مقابل نفس الشهر في عام 2021.

وارتفعت السعة في فبراير بنسبة 89.5٪ مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وارتفع عامل الحمولة 25.8 نقطة مئوية إلى 64.7٪.