الفاو: أسعار السلع الغذائية العالمية بلغت أعلى المستويات على الإطلاق في آذار

أعلنت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (​الفاو​)، أن “أسعار السلع الغذائية العالمية بلغت أعلى المستويات على الإطلاق في آذار، في وقت عرقلت الحرب الروسية على ​أوكرانيا​ صادرات ​القمح​ والحبوب”.

وأوضحت المنظمة، أنه “ارتفع مؤشر أسعار السلع الغذائية لدى المنظمة بنسبة 12,6 بالمئة بين شباط وآذار، في قفزة عملاقة إلى أعلى مستوى جديد منذ بدء العمل به في 1990”.

يذكر أن مؤشر ​الفاو​ للأسعار الغذائية زاد في شباط، بسحب بيان المنظمة، “بنسبة 3,9% مقارنة بالشهر السابق ليصل إلى 140,7 نقطة في مقابل 135,7 نقطة في كانون الثاني، موضحة أنه “تجاوز المؤشر الذي يرصد التقلبات الشهرية، في ​الأسعار​ العالمية لسلة من ​المنتجات الغذائية​ الأساسية، مستواه القياسي السابق المسجل في شباط 2011 والبالغ 137,6 نقطة”.