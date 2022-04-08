اقتصاد

سلامة: إبرام اتفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد حدث إيجابي للبنان والمصرف المركزي تعاون معه وسهّل مهمته

صورة Maya Nader Maya Nader أرسل بريدا إلكترونيا منذ 8 ساعات
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أكّد حاكم “مصرف ​لبنان​” ​رياض سلامة​، أنّ “إبرام اتّفاق على مستوى الخبراء مع ​صندوق النقد الدولي​، حدث إيجابي للبنان”، مشيرًا إلى أنّ “​مصرف لبنان​ تعاون مع صندوق النّقد، وسهّل مهمّته”.

وأعرب عن أمله، في حديث إلى وكالة “رويترز”، “تلبية الشّروط المسبقة الّتي يحدّدها صندوق النّقد الدّولي، من أجل الحصول على موافقة المجلس التّنفيذي للصّندوق على برنامج”، لافتًا إلى أنّ “الاتّفاق مع صندوق النّقد سيُسهم في توحيد سعر الصرف”.

صورة Maya Nader Maya Nader أرسل بريدا إلكترونيا منذ 8 ساعات
0 34 أقل من دقيقة
صورة Maya Nader

Maya Nader

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