الحكومة الروسية تمول نفقات في الميزانية بإجراء جديد￼

سمحت الحكومة الروسية باستخدام جزء من عائدات ميزانية النفط والغاز الإضافية في عام 2022 لتمويل العجز، وكذلك لتمويل النفقات ذات الأولوية في الميزانية الروسية.

ووقع رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين مرسوما بهذا الشأن، وفقا لما أعلنته الخدمة الصحفية للحكومة الروسية اليوم الجمعة.

وأدخل المرسوم الجديد تعديلات على إجراء موجود سابقا، والذي بموجبه تم تحويل عائدات ميزانية النفط والغاز الإضافية بالكامل إلى صندوق الرفاه الوطني.

وأشار المرسوم أن هذه الخطوة ستوفر أموالا لتمويل عجز الميزانية كما ستستخدم لزيادة المدفوعات الاجتماعية، فضلا عن نفقات الميزانية الأخرى ذات الأولوية”.

وأسست موسكو صندوق الرفاه الوطني منذ أكثر من 10 سنوات وكدست فيه جزءا من إيرادات النفط خلال فترة ازدهار أسعاره، ليكون وسادة أمان للبلاد خلال الأزمات وانخفاض أسعار النفط الخام، التي تعد سلعة تقليدية في الصادرات الروسية.

وبموجب المرسوم سيتم توجيه جزء من الأموال التي كان يجب أن توجه إلى صندوق الرفاه الوطني إلى تمويل نفقات اجتماعية في الميزانية الروسية.

المصدر: تاس