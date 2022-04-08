اقتصاد

نمو اقتصاد الإمارات 3.8% خلال 2021

صورة Maya Nader Maya Nader أرسل بريدا إلكترونيا منذ 3 ساعات
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أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة، تحقيق الناتج المحلي الإجمالي للبلاد للعام 2021 معدلات نمو إيجابية بلغت 3.8% ليتخطى معدل النمو توقعات المنظمات الدولية، وما جرى تحقيقه من نمو للعام 2019 في مختلف قطاعات الاقتصاد الرئيسية.

وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، إن المركز الاتحادي للتنافسية والاحصاء انتهى من حساب الناتج المحلي الاجمالي لدولة الامارات في 2021، وكانت التقديرات الدولية بنمو لاقتصاد الإمارات عند 2.1%، وقد حققنا 3.8% نمواً (أعلى من نمو 2019) والأعلى نمواً في المنطقة، وبالأسعار الجارية كان الناتج 1.489 تريليون درهم.

وأضاف الشيخ محمد بن راشد إنه و”في عالم مضطرب متغير لم تتوقف دولة الإمارات عن السير بثبات للأمام، واقتصادنا في تصاعد، ومسيرتنا في تسارع، وتنافسيتنا تمضي للأعلى، ومستقبلنا إلى خير بإذن الله، ونبشر شعبنا بأن القادم أفضل”.

صورة Maya Nader Maya Nader أرسل بريدا إلكترونيا منذ 3 ساعات
0 26 دقيقة واحدة
صورة Maya Nader

Maya Nader

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