المغرب.. شاحنات النقل الدولي تتراجع عن إضرابها

أعلنت الجامعة الوطنية للنقل في المغرب، تعليق إضرابها بعد جلسة حوار عقدتها مع وزارة النقل واللوجستيك.



وأعلنت وزارة النقل واللوجستيك، أنها ستعمل على إعداد مشروع قانون يتعلق بمقايسة أثمنة النقل الطرقي وأسعار المحروقات وعرضه على مساطر المصادقة.

وبعد اجتماع مع نقابات مهنية، أوضحت الوزارة أن هذه الخطوة من شأنها حماية المهنيين أثناء التقلبات التي تعرفها أسعار المحروقات على الصعيد الدولي وانعكاساتها على سوق النقل الداخلي.

وكانت الجامعة الوطنية للنقل متعدد الوسائط قد قررت خوض إضراب عن العمل ينطلق اليوم، مطالبة بإخراج إطار قانوني وتنظيمي خاص بمؤشر مادة الكازوال بهدف التحكم في تقلبات الأسعار.

وصرح عبد الحق النجار، نائب رئيس الجامعة الوطنية للنقل متعدد الوسائط، إن الإضراب تم تعليقه بعد الاجتماع مع الوزارة، مشددا على أن المهنيين ينتظرون خروج القانون الموعود إلى حيز الوجود ومواصلة الاجتماعات.

المصدر: هسبريس