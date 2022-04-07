غاز ونفط

توقيع أول صفقة أوروبية مع ليبيا لاستبدال الغاز الروسي

صورة Maya Nader Maya Nader أرسل بريدا إلكترونيا منذ 14 ساعة
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Image processed by CodeCarvings Piczard ### FREE Community Edition ### on 2022-04-07 05:49:44Z | |

تُخطّط إيطاليا لعقد أولى صفقاتها للحصول على مزيد من الغاز الليبي، وأيضًا من دول أخرى، في إطار المساعي لتقليل الاعتماد على واردات الطاقة من روسيا.
وقال وزير التحول البيئي الإيطالي روبرتو سينغولاني، في مؤتمر، إن بلاده تجري محادثات لإبرام أولى الاتفاقيات في هذا الإطار خلال الأسابيع القليلة، متوقعًا حصول روما على 10 مليارات متر مكعب إضافية من الغاز عبر خطوط الأنابيب مع الجزائر وليبيا وأذربيجان هذا العام، وسيتخطّى هذا الرقم 20 مليار متر مكعب بحلول العام 2024.

صورة Maya Nader Maya Nader أرسل بريدا إلكترونيا منذ 14 ساعة
0 34 أقل من دقيقة
صورة Maya Nader

Maya Nader

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