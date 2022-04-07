غاز ونفط

ارتفاع أسعار النفط وسط مخاوف من تعطل الإمدادات

صورة Maya Nader Maya Nader أرسل بريدا إلكترونيا منذ 5 ساعات
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صعدت أسعار النفط، اليوم الخميس، بنحو 1.5% في ظل مخاوف من تعطل إمدادات الخام إلى الأسواق وبالتالي تراجع المعروض تزامنا مع انتعاش الطلب.

وبحلول الساعة 09:21 بتوقيت موسكو، ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي “غرب تكساس الوسيط” بنسبة 1.52% إلى 105.82 دولار للبرميل.

وزادت العقود الآجلة لخام “برنت” بنسبة 1.47% إلى 111.85 دولار للبرميل، وفقا لبيانات موقع “بلومبرغ”.

ويأتي الارتفاع في وقت يقييم فيه المستثمرون تحذيرات وكالة الطاقة الدولية (IEA) من أن سوق النفط العالمية قد تفقد 3 ملايين برميل يوميا نتيجة الانخفاض الكبير في صادرات النفط الروسية.

ومما زاد المخاوف أن هذا البيان جاء بعد تقارير عن خطط من قبل الولايات المتحدة ودول وكالة الطاقة الدولية لإطلاق 240 مليون برميل من النفط من الاحتياطيات الاستراتيجية إلى السوق.

المصدر: “بلومبرغ” + “نوفوستي”

صورة Maya Nader Maya Nader أرسل بريدا إلكترونيا منذ 5 ساعات
0 26 أقل من دقيقة
صورة Maya Nader

Maya Nader

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