اقتصاد

الكهرباء.. معامل جديدة؟

صورة Maya Nader Maya Nader أرسل بريدا إلكترونيا منذ 20 ساعة
0 40 دقيقة واحدة

افادت المعلومات ان وزير الطاقة وليد فياض طرح إنشاء معمل كهرباء في سلعاتا إلا أنّ ميقاتي ووزير الثقافة محمد مرتضى رفضا وقالا له “اتفقنا مرحلياً على إنشاء معملين فقط في دير عمار والزهراني” . ووافق المجلس على خطة وزير الطاقة المتعلقة بالمباشرة بإستدراج عروض لبناء معملي الكهرباء في الزهراني ودير عمار. واكد الوزير فياض حصول “الموافقة في مجلس الوزراء على السير قدما بعقود انشاء وتمويل وتشغيل محطات كهرباء جديدة لتنعم الناس بكهرباء اضافية. وهي موافقة حميدة لأنها تسمح بالمنافسة للمصنعين الكبار لتكنولوجيا إنتاج الطاقة التي نعتمدها في لبنان لانشاء محطتين في دير عمار والزهراني بأسرع وقت ممكن. والعمل سيكون عبر انشاء وتمويل وتشغيل المحطة على فترة طويلة بصيغة تؤمن التمويل، ويتوجب علينا في لبنان آن ندفع لهم ضمن مسار زمني طويل مع فترة سماح وفوائد على الدين جد متدنية، تتراوح بينى١و٢ ونصف بالمئة، وستخضع لمنافسة وسنعرض تطور العمل في هذا الاطار على مجلس الوزراء “. (النهار)

صورة Maya Nader Maya Nader أرسل بريدا إلكترونيا منذ 20 ساعة
0 40 دقيقة واحدة
صورة Maya Nader

Maya Nader

مقالات ذات صلة

القرم يُعلن تأجيل رفع أسعار الإتصالات… وهذا ما أوضحه!

منذ 19 ساعة

￼    ￼ميقاتي: وطننا ، يملك الكثير من الامكانات والطاقات والقدرات

منذ 21 ساعة

   ! صندوق النقد يوقّع ويغادر

منذ 22 ساعة

مصرف لبنان: حجم التداول على SAYRAFA بلغ اليوم 41 مليون دولار بمعدل 22100 ليرة

منذ 23 ساعة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى