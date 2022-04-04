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“بلومبرغ”: روسيا ستحقق أرباحاً قياسية وتكسب أكثر من 321 مليار دولار في ظل العقوبات

صورة Maya Nader Maya Nader أرسل بريدا إلكترونيا منذ 3 ساعات
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ذكرت وكالة “​بلومبرغ​”، أنه “في حال لم يفرض المشترون الرئيسيون حظرا على مواد ​الطاقة​ الروسية، فإن موسكو ستحقق أرباحا قياسية وتكسب أكثر من 321 مليار دولار” أي أكثر من الثلث مقارنة بعام 2021، واصفة الأرقام المتوقعة للتجارة الروسية وميزان المدفوعات بـ “المبهرة”.

واعتبرت في تقرير، أنه “يمكن ل​روسيا​ أيضا أن تتوقع فائضا قياسيا، وهو ما يتوقعه ​المعهد الدولي​ للمالية العامة (IIF)، يمكن أن يصل إلى 240 مليار دولار، ولم تتمكن ​العقوبات​ الحالية من وقف تدفق “العملة الصعبة” إلى روسيا”.

وقد صرح خبراء أيضاً، بأن “الدخل من بيع الطاقة سمح لموسكو بالتخفيف من عواقب الإجراءات التقييدية الشديدة التي فرضها الغرب”.

صورة Maya Nader Maya Nader أرسل بريدا إلكترونيا منذ 3 ساعات
0 23 أقل من دقيقة
صورة Maya Nader

Maya Nader

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