اقتصاد

ارتفاع إيرادات قناة السويس المصرية 20% إلى 1.69 مليار دولار في الربع الأول 2022

صورة Maya Nader Maya Nader أرسل بريدا إلكترونيا منذ ساعتين
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أشارت هيئة قناة السويس ال​مصر​ية في بيان ، الى أن القناة سجلت إيرادات 1.69 مليار دولار في الربع الأول من العام الجاري ارتفاعاً من 1.4 مليار دولار في نفس الفترة من العام الماضي.

جدير بالإشارة، أن إحصائيات الملاحة بالقناة تواصل تسجيل أرقاما قياسية غير مسبوقة في معدلات العبور اليومية مع مطلع شهر إبريل الجاري حيث سجلت إحصائيات الملاحة خلال اليوم السبت عبور 74 سفينة، كما عبرت القناة أمس الجمعة 80 سفينة، بإجمالي حمولات صافية قدرها 9 مليون طن على مدار اليومين.

صورة Maya Nader Maya Nader أرسل بريدا إلكترونيا منذ ساعتين
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صورة Maya Nader

Maya Nader

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