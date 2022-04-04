نمو الناتج المحلي الإجمالي للبحرين بنسبة 4,29% في الربع الرابع من 2021

نما النّاتج المحلّي الإجمالي للبحرين في الرّبع الرّابع من العام الماضي، بدعم من نموّ القطاعَين النّفطي وغير نفطي، واستمرار تعافي قطاع السياحة في البلاد.

وذكرت هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونيّة، في بياناتها، أنّ النّاتج المحلّي الإجمالي للبحرين نما بنسبة 4,29% في الرّبع الرّابع من 2021 على أساس سنوي، فيما بلغت نسبة النّمو 1,49% على أساس فصلي.

وكانت قد أشارت وزارة المالية ​البحرين​ية في بيان، الخميس الماضي، إلى أنّ نموّ النّاتج المحلّي الإجمالي الحقيقي للبحرين في عام 2021 يقدّر بنحو 2,2%، وتوقّعت أن يكون النّاتج المحلّي الإجمالي الحقيقي عند 4,1% في عام 2022، مضيفةً أنّ ​التضخم​ حسب مؤشّر أسعار المستهلك لعام 2021 بلغ 1,0% بصورة أوّليّة.