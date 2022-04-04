صحيفة بريطانية: “تويوتا” قد توقف عمليات التصنيع في بريطانيا بسبب قانون السيارات الكهربائية

ذكر صحيفة “تايمز أوف لندن” (Times of London)، في تقرير، أنّ شركة “​تويوتا​” قد توقف عمليّات تصنيع السيّارات في ​بريطانيا​، بسبب سياسة حكوميّة تسمح بالتحوّل السّريع إلى السيّارات الكهربائيّة بشكل كامل.

وأوضحت أنّ الشّركة اليابانيّة، أخطرت وزير النّقل البريطاني غرانت شابس، حول مخاوفها بشأن المرحلة الانتقاليّة لهذه الخطّة، الّتي تحظر السيّارات الجديدة العاملة بالبنزين و​الديزل​ اعتبارًا من عام 2030. ولفت تقرير الصّحيفة، إلى أنّه على الرّغم من أنّ بريطانيا ستسمح بالمركبات الهجينة حتّى عام 2035، يمكن أن تتضمّن المتطلّبات حدًّا أدنى للمدى الكهربائي، بدلًا من سيّارات “تويوتا” الهجينة ذاتيّة الشّحن.