مال وإستثمار

المركزي الروسي خفف القيود المفروضة على تحويل الأموال من العملات الأجنبية إلى الخارج للأفراد

صورة Maya Nader Maya Nader أرسل بريدا إلكترونيا منذ 4 ساعات
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خفف البنك المركزي الروسي، القيود المفروضة على تحويل الأموال من العملات الأجنبية إلى الخارج للأفراد، إذ يسمح الآن للأفراد بتحويل أموال إلى الخارج بما يصل إلى 10 آلاف دولار شهرياً، وذلك بعد أن كان قد شدد القيود في نهاية شباط الماضي لتحقيق الاستقرار المالي.

وذكر في بيان، أنه “يسمح للأفراد الآن في الشهر الواحد بتحويل ما يصل إلى عشرة آلاف دولار، أو ما يعادل هذا المبلغ من عملات أخرى، من الحساب البنكي للمرسل في ​روسيا​ إلى حسابه في الخارج أو إلى شخص آخر”.

وفي حال تنفيذ الحوالة بواسطة خدمات شركات صرافة دون فتح حساب، يسمح بتحويل ما يصل إلى 5 آلاف دولار شهريا. وشدد المركزي الروسي على أن “القواعد الجديدة تنطبق على المقيمين وغير المقيمين من البلدان التي لا تدعم ​العقوبات​ ضد روسيا”.

وأكد، أن “القواعد تنطبق على المقيمين وغير المقيمين من البلدان التي لا تدعم العقوبات، وعلى غير المقيمين من جميع الدول الأخرى العاملين في روسيا بموجب عقود العمل”، مضيفاً أن “القواعد الجديدة ستكون سارية لمدة ستة أشهر، وسيتم احتساب المبلغ بناء على سعر الصرف الرسمي للبنك المركزي في تاريخ التحويل”.

صورة Maya Nader Maya Nader أرسل بريدا إلكترونيا منذ 4 ساعات
0 24 دقيقة واحدة
صورة Maya Nader

Maya Nader

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