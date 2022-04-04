أساسيغاز ونفط

دول وكالة الطاقة الدولية ستلجأ مجدداً إلى إحتياطاتها النفطية لكن بحجم غير معروف

صورة Maya Nader Maya Nader أرسل بريدا إلكترونيا منذ 5 ساعات
0 23 دقيقة واحدة

قررت الدول الأعضاء في ​الوكالة الدولية للطاقة​، أن تلجأ من جديد الى احتياطها ​النفط​ي الاستراتيجي لكن بحجم غير معروف، بهدف محاولة خفض أسعار النفط.، مشيرة إلى أن “التفاصيل ستُعلن مطلع الأسبوع المقبل”.

وأكدت في بيان، أن “القرار يشير إلى التزامها القوي والموحّد لناحية تحقيق استقرار أسواق الطاقة العالمية، التي تشهد تقلبات كثيرة بتأثير الأزمة الأوكرانية”.

وفي وقت سابق، أشار الرئيس الأميركي جو بايدن، إلى أن “ممثلي أكثر من ثلاثين بلدا عقدوا اجتماعا طارئا، وقرروا ضخ عشرات الملايين من براميل النفط الإضافية في السوق، وذلك في إشارة إلى الوكالة الدولية للطاقة”. وكان بايدن، قد أعلن أنه سيتم طوال ستة أشهر استخدام مليون برميل يوميا من الاحتياطي الاستراتيجي الأميركي من النفط، في سابقة من نوعها، وهو ما يمثّل 180 مليون برميل في المجمل.

وتضم الوكالة الدولية للطاقة 31 عضوا بينها ​الولايات المتحدة​ واليابان ودول أوروبية كثيرة (مثل: ألمانيا، إسبانيا، فرنسا، إيطاليا، بريطانيا…).

صورة Maya Nader Maya Nader أرسل بريدا إلكترونيا منذ 5 ساعات
0 23 دقيقة واحدة
صورة Maya Nader

Maya Nader

مقالات ذات صلة

“بلومبرغ”: روسيا ستحقق أرباحاً قياسية وتكسب أكثر من 321 مليار دولار في ظل العقوبات

منذ 3 ساعات

￼    ￼الدولة أفلست وكذلك مصرف لبنان!!￼

منذ 4 ساعات

أسعار النفط تغلق فوق مستوى 110 دولارات للبرميل على خلفية الحرب في أوكرانيا

منذ يومين

«الأخبار» تنشر النسخة التي أقرّها مجلس الوزراء: تعديلات على «لجنة» الـ«كابيتال كونترول»

منذ 4 أيام

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى