اقتصاد

حمية: إنشاء منطقة اقتصادية قرب معبر القاع لجذب الاستثمارات وتنشيط الدورات الاقتصادية

صورة Maya Nader Maya Nader أرسل بريدا إلكترونيا منذ 3 ساعات
0 27 أقل من دقيقة

إلتقى وزير الأشغال العامة والنقل ​علي حمية​، في مكتبه اليوم في الوزارة، رئيس ​بلدية القاع​ المحامي ​بشير مطر​، وعضو المجلس الأعلى للروم الكاثوليك شفيق تابت.

وشكر مطر لحمية باسمه وباسم البلدية وأهالي القاع، “الجهود التي بذلها لتصنيف معبر القاع الحدودي”، متمنيا عليه “المتابعة لتطبيق هذا القرار مع الجهات المختصة”، طالبا من الوزير “إعادة تفعيل مشروع الضم والفرز لمناطق القاع العقارية للحفاظ على تصنيف الاراضي وحماية الملكية العامة والخاصة”.

بدوره، أشار حمية ألى أن “انشاء منطقة اقتصادية قرب معبر القاع تهدف لجذب الاستثمارات المحلية والخارجية، كما تؤدي الى تنشيط الدورات الاقتصادية المناطقية إضافة الى خلق فرص عمل ويكون لها اهمية في تعزيز التكامل الاقتصادي”.

صورة Maya Nader Maya Nader أرسل بريدا إلكترونيا منذ 3 ساعات
0 27 أقل من دقيقة
صورة Maya Nader

Maya Nader

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