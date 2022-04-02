أسعار النفط تغلق فوق مستوى 110 دولارات للبرميل على خلفية الحرب في أوكرانيا

أغلقت أسعار النفط عند أعلى مستوى لبرميل برنت منذ العام 2014، ولبرميل خام غرب تكساس الوسيط منذ 11 عاما، على خلفية الحرب الدائرة في أوكرانيا والعقوبات والمخاوف المحيطة بالطلب على الذهب الأسود.

وارتفع سعر برميل خام برنت بحر الشمال تسليم أيار 7.58% مسجّلا 112.93 دولارا، وهو أعلى مستوى له منذ العام 2014.

وفي نيويورك، ارتفع سعر برميل خام غرب تكساس الوسيط تسليم نيسان 6.95% وبلغ 110,60 دولارا، وهو أعلى مستوى له منذ 11 عاما.

وأعلن الرئيس الأميركي جو بايدن أن فرض عقوبات على واردات النفط الروسية إلى الولايات المتحدة ردا على غزو أوكرانيا “ليس مستبعدا”.

واتفقت السعودية وروسيا ومنتجون كبار آخرون للنفط على الاستمرار في زيادة الإنتاج بشكل تدريجي فقط رغم الحرب في أوكرانيا الذي أدى إلى ارتفاع أسعار الخام.

والأربعاء وافقت الدول الأعضاء في الوكالة الدولية للطاقة في اجتماع عبر الفيديو على ضخ 60 مليون برميل نفط من احتياطي الطوارئ حفاظا على استقرار السوق عقب الغزو الروسي لأوكرانيا.