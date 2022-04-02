مال وإستثمار
ارتفاع معدل التضخم في منطقة اليورو بنحو 7,5% خلال آذار على أساس سنوي
واصل معدّل التضخم في منطقة اليورو ارتفاعه لأعلى مستوى على الإطلاق في آذار، في ظلّ زيادة التضخّم عالميًّا بالتزامن مع الحرب الرّوسيّة على أوكرانيا.
وكشفت هيئة الإحصاءات الوطنيّة “يوروستات”، وفقًا لبيانات القراءة الأوليّة الصّادرة عنها، أنّ مؤشّر أسعار المستهلكين في منطقة اليورو ارتفع بنحو 7,5% خلال شهر آذار الماضي على أساس سنوي، مقابل الزّيادة بنسبة 5,9% في شباط الماضي، ومقارنةً بتوقّعات المحلّلين بأن يرتفع 6,7%.
وذكرت أنّ “معدّل التضخم في منطقة اليورو زاد 2,5% على أساس شهري، فيما سجّل معدّل التضخم الأساسي الّذي يستثني بعض العناصر مثل الغذاء والطّاقة مستوى 3%، وهو ما يتجاوز مستويات شباط حينما سجّل 2,7%.