ارتفاع معدل التضخم في منطقة اليورو بنحو 7,5% خلال آذار على أساس سنوي

واصل معدّل ​التضخم​ في ​منطقة اليورو​ ارتفاعه لأعلى مستوى على الإطلاق في آذار، في ظلّ زيادة التضخّم عالميًّا بالتزامن مع الحرب الرّوسيّة على ​أوكرانيا​.

وكشفت هيئة الإحصاءات الوطنيّة “​يوروستات​”، وفقًا لبيانات القراءة الأوليّة الصّادرة عنها، أنّ مؤشّر أسعار المستهلكين في منطقة اليورو ارتفع بنحو 7,5% خلال شهر آذار الماضي على أساس سنوي، مقابل الزّيادة بنسبة 5,9% في شباط الماضي، ومقارنةً بتوقّعات المحلّلين بأن يرتفع 6,7%.

وذكرت أنّ “معدّل التضخم في منطقة اليورو زاد 2,5% على أساس شهري، فيما سجّل معدّل التضخم الأساسي الّذي يستثني بعض العناصر مثل الغذاء والطّاقة مستوى 3%، وهو ما يتجاوز مستويات شباط حينما سجّل 2,7%.