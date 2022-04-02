اقتصاد

￼    ￼إقالة أو إستقالة؟￼

صورة Maya Nader Maya Nader أرسل بريدا إلكترونيا منذ 3 ساعات
0 24 أقل من دقيقة

وكانت وكالة “رويترز” نقلت بعد ظهر أمس عن “مصدر قضائي كبير” بان “النائب العام اللبناني طلب تجميد حسابات مصرفية أوروبية تخصّ حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة”، وذلك بعد أيّام من مصادرة خمس دول أوروبية أصولاً فيما يتعلق بتحقيقات في جرائم اختلاس. وأن “النائب العام غسان عويدات بعث برسالة إلى وزارة العدل اللبنانية يبلغها بأنه طلب تجميد أصول مملوكة لسلامة وشركائه في بنوك سويسرا وفرنسا وبلجيكا وألمانيا ولوكسمبورغ”.

توظيف هذه الملفات  وابرزها ما يتصل بحاكم مصرف لبنان رياض سلامة سعيا  بحسب النهار إلى إنجاح محاولات حمله على الاستقالة او توفير الظروف السياسية داخل مكونات مجلس الوزراء لإقالته بعد الاتفاق على بديل من الحاكم على الصعوبة الأقرب من الاستحالة للتوافق على أي بديل اقله في الظروف الحالية(النهار)

صورة Maya Nader Maya Nader أرسل بريدا إلكترونيا منذ 3 ساعات
0 24 أقل من دقيقة
صورة Maya Nader

Maya Nader

مقالات ذات صلة

“تيكوم” الإماراتية تقترض ملياري دولار لإعادة تمويل ديون

منذ 28 دقيقة

المفاوضات مع صندوق النقد مستمرة

منذ ساعتين

رفع تعرفة الاتصالات بداية حزيران… هكذا ستصبح الفاتورة!

منذ 3 ساعات

حمية: إنشاء منطقة اقتصادية قرب معبر القاع لجذب الاستثمارات وتنشيط الدورات الاقتصادية

منذ 3 ساعات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى