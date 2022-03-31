اقتصاد

 إقرار قانون “الكابيتال كونترول” مع إدخال بعض التعديلات عليه

صورة Maya Nader Maya Nader أرسل بريدا إلكترونيا منذ يومين
0 67 دقيقة واحدة

اجتمع مجلس الوزراء​، امس الأربعاء، في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية ​​ميشال عون​​ وحضور رئيس الحكومة ​​نجيب ميقاتي​​ والوزراء.

وأعلن وزير الإعلام زياد المكاري، خلال الاجتماع، أنّ الحكومة اللبنانية أقرّت قانون “​الكابيتال كونترول​”، مع إدخال بعض التعديلات عليه، بناءً على ملاحظات بعض الوزراء.

بدوره، وافق مجلس الوزراء على طلب وزير المال، يوسف خليل، بِسداد الدفعات المستحقة للبنك الدولي ومكاتب التدقيق الجنائي، ووزير الطاقة وليد فياض، بتحويل مبلغ 76 مليون دولاراً فريش، لتأمين سلامة الاستثمار في قطاعات الإنتاج والمعامل.

وكان من المقرر أن يبحث المجلس في جدول أعمال من 29 بنداً، إضافةً إلى أمور طارئة، لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها. وسبق الجلسة حديث بين عون وميقاتي للبحث في آخر المستجدات.

وجاء إقرار قانون “الكابيتال كونترول” بصيغة جديدة اليوم، بدلاً من تلك التي سقطت في الاجتماع المشترك للجنتي الإدارة والعدل والمالية النيابية في مجلس النواب، الإثنين الماضي، وسُحِبت من جدول أعمال الجلسة التشريعية التي عقدت أمس، في قصر الأونيسكو، بناءً لطلب اللّجان النيابية من الحكومة، تبنّي المشروع وإحالته كمشروع قانون إلى مجلس النواب.

و”الكابيتـال كونترول” هو مجموعة ضوابط وقيود إستثنائية ومؤقتة يضعها مجلس النواب بموجب قانون لمنع هروب الرساميل عند الأزمات نظراً إلى أهمّيتها في تحقيق الإستقرار النقديّ والماليّ.

صورة Maya Nader Maya Nader أرسل بريدا إلكترونيا منذ يومين
0 67 دقيقة واحدة
صورة Maya Nader

Maya Nader

مقالات ذات صلة

أسعار الطاقة دفعت التضخم في إسبانيا إلى أعلى مستوياته منذ 37 عاما

منذ 16 ساعة

إرجاء استجوب الحاكم .. واخلاء سبيل رجا سلامة بكفالة!

منذ 17 ساعة

هل يوافق صندوق النقد الدولي على “الكابيتال كونترول” ؟

منذ 17 ساعة

ارتفاع أسعار القمح هامشياً بعد تراجعها بأكثر من 7%

منذ 3 أيام

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى